В России за сутки выявили 29 409 случаев коронавируса

В России в течение суток выявили 29 409 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 28 647 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За всё время пандемии в России подтвердили 7 804 774 случая COVID-19.

Также за 24 часа в стране скончались 957 человек с подтверждённым коронавирусом. Накануне сообщалось о 962 летальных случаях. За весь период в стране зафиксировано 217 372 скончавшихся.

Отмечается, что за сутки после перенесённого коронавируса выписали 15 460 человек, за всё время — 6 873 579. Накануне были выписаны 17 274 человека.

Ранее правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами от коронавирусной инфекции.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.