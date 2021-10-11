В России за сутки выявили 29 409 случаев коронавируса
- РИА Новости
За всё время пандемии в России подтвердили 7 804 774 случая COVID-19.
Также за 24 часа в стране скончались 957 человек с подтверждённым коронавирусом. Накануне сообщалось о 962 летальных случаях. За весь период в стране зафиксировано 217 372 скончавшихся.
Отмечается, что за сутки после перенесённого коронавируса выписали 15 460 человек, за всё время — 6 873 579. Накануне были выписаны 17 274 человека.
Ранее правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами от коронавирусной инфекции.
В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.