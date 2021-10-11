СК возбудил дело после обнаружения тел женщины и двух детей в Москве
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- РИА Новости
По данным следствия, 11 октября возле жилого дома на улице Левобережной в Москве обнаружили тело женщины и двух малолетних детей с травмами, характерными для падения с высоты.
Дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух малолетних).
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают соседей.
Ранее СК предъявил обвинение мужчине, задержанному по подозрению в убийстве семьи из трёх человек в Воронежской области.