СК возбудил дело после обнаружения тел женщины и двух детей в Москве

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СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и двух малолетних детей в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Москве.
СК возбудил дело после обнаружения тел женщины и двух детей в Москве
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По данным следствия, 11 октября возле жилого дома на улице Левобережной в Москве обнаружили тело женщины и двух малолетних детей с травмами, характерными для падения с высоты.

Дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух малолетних).

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают соседей.

Ранее СК предъявил обвинение мужчине, задержанному по подозрению в убийстве семьи из трёх человек в Воронежской области.

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