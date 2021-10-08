Предполагаемому убийце семьи в Воронежской области предъявлено обвинение
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«В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя Воронежской области Виктора Мирского. Ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении на сайте СК России.
Мирского обвиняют в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконном хранении оружия.
Отмечается, что подозреваемый в ходе допроса признал вину.
16 сентября в городе Лиски Воронежской области неизвестный совершил нападение на отдел полиции.
Кроме того, в Следственном комитете сообщили, что до нападения на отдел полиции мужчина на почве бытового конфликта совершил убийство знакомой семьи.