Предполагаемому убийце семьи в Воронежской области предъявлено обвинение

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СК предъявил обвинение Виктору Мирскому, который был задержан по подозрению в убийстве семьи из трёх человек в Воронежской области.
Предполагаемому убийце семьи в Воронежской области предъявлено обвинение
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя Воронежской области Виктора Мирского. Ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Мирского обвиняют в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконном хранении оружия.

Отмечается, что подозреваемый в ходе допроса признал вину.

16 сентября в городе Лиски Воронежской области неизвестный совершил нападение на отдел полиции. 

Кроме того, в Следственном комитете сообщили, что до нападения на отдел полиции мужчина на почве бытового конфликта совершил убийство знакомой семьи.

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