Фонд «Круг добра» обеспечил лекарствами порядка 1,6 тысячи детей
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«Более 1600 детей получили... помощь», — приводит РИА Новости заявление Ткаченко, сделанное на семинаре для специалистов, ответственных за взаимодействие субъектов России с благотворительным фондом.
По его словам, за время работы в перечень фонда вошло ещё 36 заболеваний, по которым осуществляется закупка лекарственных препаратов.
В июне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что фонд «Круг добра» закупает лекарства уже по 14 заболеваниям.