Фонд «Круг добра» обеспечил лекарствами порядка 1,6 тысячи детей

Глава фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра» Александр Ткаченко заявил, что фонд обеспечил лекарствами порядка 1,6 тыс. детей.

«Более 1600 детей получили... помощь», — приводит РИА Новости заявление Ткаченко, сделанное на семинаре для специалистов, ответственных за взаимодействие субъектов России с благотворительным фондом.

По его словам, за время работы в перечень фонда вошло ещё 36 заболеваний, по которым осуществляется закупка лекарственных препаратов.

В июне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что фонд «Круг добра» закупает лекарства уже по 14 заболеваниям.