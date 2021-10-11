Фонд «Круг добра» обеспечил лекарствами порядка 1,6 тысячи детей

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Глава фонда помощи детям с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра» Александр Ткаченко заявил, что фонд обеспечил лекарствами порядка 1,6 тыс. детей.
Фонд «Круг добра» обеспечил лекарствами порядка 1,6 тысячи детей
  • Pixabay

«Более 1600 детей получили... помощь», — приводит РИА Новости заявление Ткаченко, сделанное на семинаре для специалистов, ответственных за взаимодействие субъектов России с благотворительным фондом.

По его словам, за время работы в перечень фонда вошло ещё 36 заболеваний, по которым осуществляется закупка лекарственных препаратов.

В июне глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что фонд «Круг добра» закупает лекарства уже по 14 заболеваниям.

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