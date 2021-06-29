Кабмин выделит 18 млрд рублей фонду «Круг добра» на лекарства детям

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подписании правительством распоряжения на отправку почти 18 млрд рублей, которые пойдут на препараты для лечения тяжёлых заболеваний у детей. Деньги поступят в фонд «Круг добра», созданный по указу президента России Владимира Путина.
Кабмин выделит 18 млрд рублей фонду «Круг добра» на лекарства детям
  • © Julia Pfeifer
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«Подписано распоряжение правительства о направлении почти 18 миллиардов рублей на лекарства для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Средства поступят в фонд «Круг добра», который создан по инициативе президента, чтобы оперативно закупать необходимые препараты и быстро доставлять их маленьким пациентам», — заявил Мишустин в ходе заседания кабмина.

По его словам, это уже третий подобный транш: за время существования фонда дорогостоящее лечение уже оказано более тысячи детей.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее отметил, что «Круг добра» закупает лекарства уже по 14 заболеваниям.

С 28 июня фонд открыл приём заявок на препарат «Золгенсма» для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), не зарегистрированный в России.

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