Кабмин выделит 18 млрд рублей фонду «Круг добра» на лекарства детям
- © Julia Pfeifer
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
«Подписано распоряжение правительства о направлении почти 18 миллиардов рублей на лекарства для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Средства поступят в фонд «Круг добра», который создан по инициативе президента, чтобы оперативно закупать необходимые препараты и быстро доставлять их маленьким пациентам», — заявил Мишустин в ходе заседания кабмина.
По его словам, это уже третий подобный транш: за время существования фонда дорогостоящее лечение уже оказано более тысячи детей.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее отметил, что «Круг добра» закупает лекарства уже по 14 заболеваниям.
С 28 июня фонд открыл приём заявок на препарат «Золгенсма» для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), не зарегистрированный в России.