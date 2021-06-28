Фонд «Круг добра» открыл приём заявок на препарат для детей со СМА

Фонд «Круг добра» открыл приём заявок на препарат «Золгенсма» для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), не зарегистрированный в России.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«В настоящее время идёт уточнение потребности во всех регионах страны, комплектация медицинской документации, уточнение дозировок и сроков поставок», — заявили в ведомстве.

Лекарством обеспечат детей в возрасте до двух лет, у которых имеются показания по решению врачебных консилиумов.

Фонд уже предоставил препараты 1083 детям с тяжёлыми заболеваниями, в том числе со СМА.

Ранее, как сообщал НТВ, в правлении фонда «Круг добра» рассказали о задачах организации.