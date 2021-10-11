В Удмуртии за сутки выявили 315 новых случаев COVID-19

В Удмуртии выявили 315 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Среди заболевших 25 детей и 80 человек старше 65 лет.

Больше всего заболевших в Ижевске — 139 человек. Выздоровели при этом 295 человек, умерли 30.

В Ставропольском крае за сутки зарегистрировали 365 новых случаев инфекции. Об этом сообщает newstracker.ru.

Из больниц выписаны после выздоровления более 200 человек, 33 пациента скончались.

Ранее стало известно, что в Москве за две недели число заболевших выросло в полтора раза, а число госпитализаций увеличилось вдвое.