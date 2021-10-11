В Москве число госпитализаций из-за COVID-19 выросло вдвое за две недели

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В Москве наблюдается подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией — за две недели число заболевших выросло в полтора раза, а число госпитализаций увеличилось вдвое.
В Москве число госпитализаций из-за COVID-19 выросло вдвое за две недели
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза», — приводит сообщение РИА Новости.

В оперштабе также заявили, что для того, чтобы отложить или избежать ввода жёстких ограничений вроде закрытия общественных пространств, необходимо прервать цепочку распространения коронавируса.

«Возможность сдать экспресс-тест — это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса», — заявили в штабе.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве открылись пункты для бесплатного прохождения экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 в десяти многофункциональных центрах и десяти общественных местах, в том числе в ГУМе, фуд-молле «Депо» и ряде ТЦ. 

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