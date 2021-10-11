Политолог Шаповалов прокомментировал идею допустить работающих подростков к выборам
- © Михай Караус
- РИА Новости
«Всё-таки одно с другим не связано напрямую. Существует мировая практика, в соответствии с которой, как правило, возраст активного избирательного права — это 18 лет», — считает политолог.
Он отметил, что есть и другие идеи, прямо противоположные, которые предполагают передвинуть возраст голосования на более старшие возрастные группы.
«И к первой, и ко второй позиции я отношусь настороженно. Я считаю, что 18-летний возраст — состоявшаяся возрастная рамка... Без серьёзных причин нет смысла вносить изменения в эту устоявшуюся норму», — заключил Шаповалов.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил допустить трудоустроенных подростков от 16 до 18 лет к выборам.