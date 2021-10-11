Терапевт Ярцева рассказала, как позднее засыпание влияет на качество сна

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что позднее засыпание может привести к дефициту в организме мелатонина, из-за чего человек будет испытывать проблемы со сном.
Терапевт Ярцева рассказала, как позднее засыпание влияет на качество сна
  • Pixabay

Мелатонин — гормон, который помогает быстро засыпать и спать спокойно. Его иногда называют гормоном сна, напомнила врач в беседе с радио Sputnik.

«Гормон мелатонин в нашем организме вырабатывается при условии, что мы спим в тёмное время суток. Если человек ночью не спит, вырабатывается кортизол — гормон стресса, который необходим для поддержки организма в это время суток, чтобы он не спал. Это приводит к нарушению ритма сна, когда человек не может нормально засыпать, его сон становится неполноценным, прерывистым и даже восьми часов сна не хватает для полноценного восстановления, утром человек встаёт разбитый», — объяснила Ярцева.

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