Семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане выплатят по 1 млн рублей

Короткая ссылка
Семьям погибших в результате крушения самолёта L-410 в Татарстане будет выплачено по 1 млн рублей.
Семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане выплатят по 1 млн рублей
  • © СК РФ

Как сообщила пресс-служба президента Татарстана, «подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим».

«Так, 1 млн рублей будет выплачен семьям погибших, по 400 тыс. — гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью», — приводит сообщение ТАСС.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро получили травмы. Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить