Семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших в результате крушения самолёта L-410 в Татарстане будет выплачено по 1 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба президента Татарстана, «подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим».

«Так, 1 млн рублей будет выплачен семьям погибших, по 400 тыс. — гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью», — приводит сообщение ТАСС.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро получили травмы. Возбуждено уголовное дело.