Нейропсихолог Наумова назвала способ помочь гиперактивному ребёнку сосредоточиться на учёбе

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Детский нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, как помочь гиперактивному ребёнку сосредоточиться на выполнении домашнего задания.
Нейропсихолог Наумова назвала способ помочь гиперактивному ребёнку сосредоточиться на учёбе
  • © legion-media

По её словам, самая большая сложность в подготовке домашнего задания с активным ребёнком — усадить его и начать делать с ним уроки.

Поэтому перед началом любого занятия, требующего концентрации, ребёнку не помешает сделать 10—15 приседаний или подтягиваний — так ему хватит сил сделать домашнюю работу, не переключаясь на отвлекающие факторы, сказала эксперт в беседе с ФАН.

«Нам важно вместе с ребёнком составить план: когда мы будем делать уроки, когда ребёнок будет отдыхать. Когда ребёнок начинает этот список составлять самостоятельно, он становится более опытным, сознательным и более взрослым», — добавила при этом Наумова.

Ранее психолог доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.

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