В Северной Осетии в больнице произошёл сбой в работе системы подачи кислорода

Короткая ссылка
В Северной Осетии в Ардонской центральной районной больнице произошёл сбой в работе системы подачи кислорода, его оперативно устранили. Об этом информирует региональный Минздрав.
В Северной Осетии в больнице произошёл сбой в работе системы подачи кислорода
  • РИА Новости

«В Ардонской ЦРБ около 23:00 произошёл сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, не сработал обратный клапан», — приводит сообщение министерства РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время оборудование работает в штатном режиме.

По данным Минздрава, пациенты полностью обеспечиваются кислородом, угрозы их здоровью нет.

В августе во Владикавказе девять человек погибли в результате прорыва трубы подачи кислорода в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить