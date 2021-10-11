В Северной Осетии в больнице произошёл сбой в работе системы подачи кислорода

В Северной Осетии в Ардонской центральной районной больнице произошёл сбой в работе системы подачи кислорода, его оперативно устранили. Об этом информирует региональный Минздрав.

«В Ардонской ЦРБ около 23:00 произошёл сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, не сработал обратный клапан», — приводит сообщение министерства РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время оборудование работает в штатном режиме.

По данным Минздрава, пациенты полностью обеспечиваются кислородом, угрозы их здоровью нет.

В августе во Владикавказе девять человек погибли в результате прорыва трубы подачи кислорода в больнице.