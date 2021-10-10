Опознание погибших при крушении L-410 в Татарстане начнётся 11 октября
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- РИА Новости
Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан Ильнур Гарипов.
«Завтра с утра, нам эксперты обещают, что тела будут передаваться родственникам. Процедуры опознания с родственниками будут проходить завтра. Эксперты будут работать сегодня всю ночь», — приводит ТАСС слова Гарипова.
Ранее сообщалось, что специальный борт МЧС России с врио главы ведомства Александром Чуприяном, медиками и спасателями вылетел из подмосковного Жуковского в Набережные Челны.
10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро получили травмы.