Опознание погибших при крушении L-410 в Татарстане начнётся 11 октября в Набережных Челнах.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан Ильнур Гарипов.

«Завтра с утра, нам эксперты обещают, что тела будут передаваться родственникам. Процедуры опознания с родственниками будут проходить завтра. Эксперты будут работать сегодня всю ночь», — приводит ТАСС слова Гарипова.

Ранее сообщалось, что специальный борт МЧС России с врио главы ведомства Александром Чуприяном, медиками и спасателями вылетел из подмосковного Жуковского в Набережные Челны.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро получили травмы.