ДОСААФ России приостановило все полёты самолётов типа L-410
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«Все полёты самолётов типа L-410 приостановлены до окончания расследования», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что полёты приостановлены по инициативе председателя ДОСААФ России Александра Колмакова.
В организации также принесли соболезнования родным и близким погибших.
10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.
В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы. СК возбудил дело по факту крушения самолёта в Татарстане.