ДОСААФ России приостановило все полёты самолётов типа L-410

В пресс-службе ДОСААФ России заявили о приостановке всех полётов самолётов типа L-410 до завершения расследования причин крушения самолёта в Татарстане.

«Все полёты самолётов типа L-410 приостановлены до окончания расследования», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что полёты приостановлены по инициативе председателя ДОСААФ России Александра Колмакова.

В организации также принесли соболезнования родным и близким погибших.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы. СК возбудил дело по факту крушения самолёта в Татарстане.