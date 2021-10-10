В ДОСААФ России назвали предварительную причину крушения самолёта в Татарстане

В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России назвали предварительную причину крушения самолёта L-410 в Татарстане.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ДОСААФ России, самолёт находился «под управлением опытных пилотов».

«По предварительной информации, произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров», — отметили в организации.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы. СК возбудил дело по факту крушения самолёта в Татарстане.