В ДОСААФ России назвали предварительную причину крушения самолёта в Татарстане

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В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России назвали предварительную причину крушения самолёта L-410 в Татарстане.
В ДОСААФ России назвали предварительную причину крушения самолёта в Татарстане
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ДОСААФ России, самолёт находился «под управлением опытных пилотов».

«По предварительной информации, произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров», — отметили в организации.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы. СК возбудил дело по факту крушения самолёта в Татарстане.

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