В ДОСААФ России назвали предварительную причину крушения самолёта в Татарстане
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе ДОСААФ России, самолёт находился «под управлением опытных пилотов».
«По предварительной информации, произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров», — отметили в организации.
10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.
В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы. СК возбудил дело по факту крушения самолёта в Татарстане.