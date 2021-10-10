Ещё один человек задержан по делу об отравлении алкоголем в Оренбургской области

Следователи задержали ещё одного человека по делу об отравлении суррогатным алкоголем, в результате чего число фигурантов данного дела выросло до десяти.

РИА Новости

«Задержан житель села Никольское», — сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Оренбургской области. На данный момент ему избирается мера пресечения. Ранее сообщалось, что число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 32. 9 октября следователи задержали ещё двух человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем, в результате чего число фигурантов данного дела увеличилось до девяти. Подробнее — в материале RT.