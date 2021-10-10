Ещё один человек задержан по делу об отравлении алкоголем в Оренбургской области

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Следователи задержали ещё одного человека по делу об отравлении суррогатным алкоголем, в результате чего число фигурантов данного дела выросло до десяти.
Ещё один человек задержан по делу об отравлении алкоголем в Оренбургской области
  • РИА Новости

«Задержан житель села Никольское», — сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Оренбургской области.

На данный момент ему избирается мера пресечения.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 32.

9 октября следователи задержали ещё двух человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем, в результате чего число фигурантов данного дела увеличилось до девяти.

Подробнее — в материале RT.

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