В России за сутки проведено более 580 тысяч тестов на коронавирус
- Reuters
«За последние сутки проведено 584 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 октября остаются 1 451 346 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
Отмечается, что всего в России проведено свыше 196,8 млн тестов на коронавирус.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о крайне напряжённой ситуации с коронавирусом в стране, которая, по его словам, продолжает ухудшаться.
В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.