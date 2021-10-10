В России за сутки выявили 28 647 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 29 362 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За всё время пандемии в России подтвердили 7 775 365 случаев COVID-19.

Также за 24 часа в стране скончались 962 человека с подтверждённым коронавирусом. Накануне сообщалось о 968 летальных случаях. За весь период в стране зафиксировано 216 415 скончавшихся.

Отмечается, что за сутки после перенесённого коронавируса выписали 17 274 человека, за всё время — 6 858 119. Накануне были выписаны 21 049 человек.

Ранее правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами от коронавирусной инфекции.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.