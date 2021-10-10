Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметил сохранение в государстве высоких позиций по сбору урожая зерновых и других культур несмотря на пандемию COVID-19.

«Благодаря вашей ответственной, напряженной работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам. И уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние очень хорошие результаты. Они достигнуты, несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию», — приводит РИА Новости слова российского государственного лидера.

По его словам, хорошие показатели наблюдаются также в животноводстве, виноградарстве, садоводстве и производстве органических продуктов. Он назвал аграрный сектор одним из динамично развивающихся флагманов отечественной экономики. Путин пообещал, что правительство будет помогать сельскохозяйственной отрасли добиваться новых успехов.

«Все большую популярность у граждан, особенно детей с детьми, приобретает сельский туризм. Он дает дополнительные стимулы, ресурсы развитию небольших сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. У малого бизнеса здесь большой потенциал. И мы будем всемерно поддерживать этот очень важный сектор», — сказал он.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин ранее сообщил, что объём экспорта сельскохозяйственной продукции республики за девять месяцев на 6,7% превысил плановые показатели на 2021 год.

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