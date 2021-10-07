В Крыму объём экспорта сельхозпродукции превысил $12 млн

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Вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что объём экспорта сельскохозяйственной продукции республики за девять месяцев на 6,7% превысил плановые показатели на 2021 год.
В Крыму объём экспорта сельхозпродукции превысил $12 млн
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ».

«За девять месяцев 2021 года объём экспорта сельхозпродукции из Республики Крым составил $12,8 млн при запланированных $12 млн. Традиционно из Крыма экспортируются пшеница, мясо птицы, крепкие спиртные напитки, вина виноградные», — сообщил Рюмшин.

Планируется, что к концу 2024 года эта цифра увеличится до $15 млн.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане собрали 2,4 млн тонн зерна с урожайностью 15,4 ц/га.

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