В Крыму объём экспорта сельхозпродукции превысил $12 млн

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что объём экспорта сельскохозяйственной продукции республики за девять месяцев на 6,7% превысил плановые показатели на 2021 год.

Об этом пишет «Крыминформ».

«За девять месяцев 2021 года объём экспорта сельхозпродукции из Республики Крым составил $12,8 млн при запланированных $12 млн. Традиционно из Крыма экспортируются пшеница, мясо птицы, крепкие спиртные напитки, вина виноградные», — сообщил Рюмшин.

Планируется, что к концу 2024 года эта цифра увеличится до $15 млн.

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