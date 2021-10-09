Изъято около 800 бутылок с нелегальным алкоголем в Оренбуржье

Короткая ссылка
Около 800 бутылок с нелегальным алкоголем изъято в 11 районах Оренбургской области за последние два дня в ходе массовых проверок.
Изъято около 800 бутылок с нелегальным алкоголем в Оренбуржье
  • © СК РФ

Это следует из сообщений на сайте региональной прокуратуры.

Всего было изъято около 800 бутылок с алкогольной продукцией из 24 торговых точек в 11 районах Оренбургской области. Также выявлено 20 сайтов, на которых можно было купить алкоголь.

«В целях ограничения доступа к сайтам информация об их деятельности направлена в управление Роскомнадзора по Оренбургской области», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что полиция исследует изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области, который, как предполагается, стал причиной гибели 26 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить