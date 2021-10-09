Изъято около 800 бутылок с нелегальным алкоголем в Оренбуржье

Около 800 бутылок с нелегальным алкоголем изъято в 11 районах Оренбургской области за последние два дня в ходе массовых проверок.

Это следует из сообщений на сайте региональной прокуратуры.

Всего было изъято около 800 бутылок с алкогольной продукцией из 24 торговых точек в 11 районах Оренбургской области. Также выявлено 20 сайтов, на которых можно было купить алкоголь.

«В целях ограничения доступа к сайтам информация об их деятельности направлена в управление Роскомнадзора по Оренбургской области», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что полиция исследует изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области, который, как предполагается, стал причиной гибели 26 человек.