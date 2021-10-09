Арестованы еще двое обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе в Оренбуржье

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Советский районный суд Орска в Оренбургской области взял под стражу еще двоих обвиняемых по уголовному делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем.
Арестованы еще двое обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе в Оренбуржье
  • РИА Новости

«Все трое взяты под стражу», — приводит Интерфакс слова представителя суда.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Орска Оренбургской области отправил под стражу на два месяца первого обвиняемого в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились, согласно последним данным, 26 человек.

Полиция исследует изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области, который, как предполагается, стал причиной гибели 26 человек.

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