В России за сутки проведено более 580 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 584 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 584 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 октября остаются 1 421 175 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что всего в России проведено свыше 196,2 млн тестов на коронавирус.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о крайне напряжённой ситуации с коронавирусом в стране, которая, по его словам, продолжает ухудшаться

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.