В России за сутки выявили 29362 случая коронавируса

В России за сутки выявили 29362 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 27 246 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За всё время пандемии в России подтвердили 7 746 718 случаев COVID-19.

Также за 24 часа в стране скончались 968 человек с подтверждённым коронавирусом. Накануне сообщалось о 936 летальных случаях. За весь период в стране зафиксировано 215 453 скончавшихся.

Отмечается, что за сутки после выздоровления от коронавируса выписали 21 049 человек, за всё время — 6 840 845. Накануне были выписаны 20 566 человек.

Ранее правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами от коронавирусной инфекции.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.