Москвич рассказал, что было в украденном сотрудниками посольства США рюкзаке

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Детский психолог Дмитрий Корнилов, которого обокрали в одном из столичных кафе, предположительно, сотрудники посольства США, рассказал, что находилось в его рюкзаке.
Москвич рассказал, что было в украденном сотрудниками посольства США рюкзаке
  • © Наталья Селиверстова

«Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное — паспорт», — рассказал он в комментарии ТАСС.

По словам потерпевшего, он оставил рюкзак под барной стойкой.

«Собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу, а рюкзака нет», — добавил собеседник издания.

В МВД России ранее заявили о причастности сотрудников посольства США к краже рюкзака у москвича. Возбуждено дело о краже, сумма ущерба составила порядка 15 тыс. рублей.

Тремя подозреваемыми оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 года до 26 лет.

МВД направило посольству США требование о снятии дипломатического иммунитета с подозреваемых для привлечения их к ответственности.

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