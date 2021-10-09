Москвич рассказал, что было в украденном сотрудниками посольства США рюкзаке
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«Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное — паспорт», — рассказал он в комментарии ТАСС.
По словам потерпевшего, он оставил рюкзак под барной стойкой.
«Собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу, а рюкзака нет», — добавил собеседник издания.
В МВД России ранее заявили о причастности сотрудников посольства США к краже рюкзака у москвича. Возбуждено дело о краже, сумма ущерба составила порядка 15 тыс. рублей.
Тремя подозреваемыми оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 года до 26 лет.
МВД направило посольству США требование о снятии дипломатического иммунитета с подозреваемых для привлечения их к ответственности.