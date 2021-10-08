МВД заявило о причастности сотрудников посольства США к краже рюкзака у москвича

Трое административно-технических сотрудников посольства США в Москве подозреваются в краже у москвича рюкзака в одном из кафе столицы.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России Владимира Васенина.

Отмечается, что возбуждено дело о краже, сумма ущерба составила порядка 15 тыс. рублей.

Были установлены трое подозреваемых в совершении кражи.

«Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 года до 26 лет», — заявил он.

Васенин добавил, что следствие располагает видеозаписью того, как американцы входят в здание американского посольства с похищенным рюкзаком.

МВД направило посольству США требование о снятии дипломатического иммунитета с подозреваемых для привлечения их к ответственности.

Ранее Министерство иностранных дел России передало американскому диппредставительству ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников посольства США для привлечения их к уголовной ответственности.