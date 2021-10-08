МВД заявило о причастности сотрудников посольства США к краже рюкзака у москвича

Короткая ссылка
Трое административно-технических сотрудников посольства США в Москве подозреваются в краже у москвича рюкзака в одном из кафе столицы.
МВД заявило о причастности сотрудников посольства США к краже рюкзака у москвича
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi/XinHua

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России Владимира Васенина.

Отмечается, что возбуждено дело о краже, сумма ущерба составила порядка 15 тыс. рублей.

Были установлены трое подозреваемых в совершении кражи.

«Ими оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 года до 26 лет», — заявил он.

Васенин добавил, что следствие располагает видеозаписью того, как американцы входят в здание американского посольства с похищенным рюкзаком.

МВД направило посольству США требование о снятии дипломатического иммунитета с подозреваемых для привлечения их к ответственности.

Ранее Министерство иностранных дел России передало американскому диппредставительству ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников посольства США для привлечения их к уголовной ответственности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить