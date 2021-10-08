МИД России призвал снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников посольства США
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что соответствующая нота направлена в связи с тем, что трое сотрудников дипмиссии США определены в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у гражданина России.
В сообщении говорится, что если американская сторона откажется от снятия иммунитета, то указанные лица должны будут незамедлительно покинуть территорию России.
В июле 2021 года официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что сотрудник посольства США снял указатель на участке железной дороги в Тверской области. После данного случая он был отправлен на родину, но иммунитет с него не сняли.