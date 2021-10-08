МИД России призвал снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников посольства США

Министерство иностранных дел России передало американскому диппредставительству ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников посольства США для привлечения их к уголовной ответственности.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что соответствующая нота направлена в связи с тем, что трое сотрудников дипмиссии США определены в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у гражданина России.

В сообщении говорится, что если американская сторона откажется от снятия иммунитета, то указанные лица должны будут незамедлительно покинуть территорию России.

В июле 2021 года официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что сотрудник посольства США снял указатель на участке железной дороги в Тверской области. После данного случая он был отправлен на родину, но иммунитет с него не сняли.