Захарова рассказала о «курьёзном» случае с сотрудником посольства США и стрелочным указателем

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Telegram-канале, что сотрудник посольства США снял указатель на участке железной дороги в Тверской области. После данного случая он был отправлен на родину, но иммунитет с него не сняли.
Захарова рассказала о «курьёзном» случае с сотрудником посольства США и стрелочным указателем
  • РИА Новости

«Курьёзный», как писали раньше в газетах, случай произошёл на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель», — отметила Захарова.

Она добавила, что полиция отсмотрела видео с имеющихся камер. На кадрах неизвестный 30-летний мужчина снял стрелку и убрал в багажник машины. При этом номера на автомобиле были красного цвета.

«В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулём находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки», — продолжила Захарова.

По её словам, при всей курьёзности ситуации совсем не смешной является та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов.

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