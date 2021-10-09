Более 1,3 млрд рублей выделено на строительство инфекционного корпуса курской больницы

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По поручению главы кабмина Михаила Мишустина власти выделили более 1,3 млрд рублей на строительство инфекционного корпуса курской больницы, деньги уже поступили в регион.
Более 1,3 млрд рублей выделено на строительство инфекционного корпуса курской больницы
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Более 1,3 млрд рублей на завершение строительства инфекционного корпуса курской больницы поступили в регион. Деньги доведены Минфином и Минздравом по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Предполагается, что корпус будет рассчитан на более 200 мест и оснащён аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом и прочим необходимым оборудованием. В нём медики будут оказывать помощь COVID-инфицированным и пациентам с другими заболеваниями.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил о крайне напряжённой ситуации с коронавирусом в стране, которая, по его словам, продолжает ухудшаться.

По информации оперштаба, в стране за сутки выявили 27 246 случаев коронавируса.

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