Более 1,3 млрд рублей выделено на строительство инфекционного корпуса курской больницы

По поручению главы кабмина Михаила Мишустина власти выделили более 1,3 млрд рублей на строительство инфекционного корпуса курской больницы, деньги уже поступили в регион.

«Более 1,3 млрд рублей на завершение строительства инфекционного корпуса курской больницы поступили в регион. Деньги доведены Минфином и Минздравом по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Предполагается, что корпус будет рассчитан на более 200 мест и оснащён аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом и прочим необходимым оборудованием. В нём медики будут оказывать помощь COVID-инфицированным и пациентам с другими заболеваниями.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил о крайне напряжённой ситуации с коронавирусом в стране, которая, по его словам, продолжает ухудшаться.

По информации оперштаба, в стране за сутки выявили 27 246 случаев коронавируса.