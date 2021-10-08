СК предъявил обвинение участникам избиения пассажира в метро Москвы

Следственный комитет России предъявил обвинение участникам избиения пассажира в метро Москвы.

В сообщении говорится, что фигурантам Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 318 УК России).

По информации следствия, 4 октября фигуранты в вагоне поезда московского метро нецензурно выражались в адрес присутствовавших женщин, а также угрожали применением в отношении них насилия.

Молодой человек, находившийся в вагоне, сделал им замечание и попросил прекратить такое поведение, после чего его начали избивать.

«Когда потерпевший упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев продолжили умышленно наносить ему удары ногами по голове с целью причинения смерти», — заявили в СК.

По данным следствия, «Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждёт жестокое избиение».

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Ковалёва, который проявил «активную гражданскую позицию и смелость» и заступился за девушку, «невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников».

Также он поручил наградить женщину, вызвавшую полицию.