Мэр Москвы рассказал о развитии паллиативной помощи

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии паллиативной помощи.
Мэр Москвы рассказал о развитии паллиативной помощи
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

Собянин посетил филиал Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Он оценил ход капремонта медучреждения и отметил, что увеличение коечного фонда сделает помощь более доступной.

«Сделали патронажную помощь на дому, которой сегодня одномоментно обслуживаются около 17 тыс. человек. Развёрнутый коечный, стационарный фонд. Около тысячи коек сегодня работает на паллиатив, и вот большая программа создания новых сестринских корпусов. Это ещё около 500 коек», — сказал мэр.

По его словам, развивать амбулаторную помощь столичные власти намерены и в дальнейшем.

«Надеюсь, что в сотрудничестве и с общественными организациями, благотворительными фондами, усилиями города эта ситуация будет значительно улучшаться», — добавил Собянин.

Ранее доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».

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