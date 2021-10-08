«Салават Юлаев» нанёс «Йокериту» третье поражение подряд в КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» нанёс «Йокериту» третье поражение подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Уфе и завершилась в пользу хозяев — 3:2.

В составе башкирского коллектива в основное время отличились Евгений Лисовец и Николай Кулёмин, а победную шайбу забросил Сакари Маннинен. Гости ответили голами Алекса Гранта и Филипа Хольма.

Для «Йокерита», который является лидером Западной конференции с 24 очками, данное поражение стало третьим подряд. «Салават» находится на втором месте (24) на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Барыс» прервал трёхматчевую победную серию СКА в КХЛ.

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