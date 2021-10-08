«Салават Юлаев» нанёс «Йокериту» третье поражение подряд в КХЛ
- © hcsalavat.ru
Встреча прошла в Уфе и завершилась в пользу хозяев — 3:2.
В составе башкирского коллектива в основное время отличились Евгений Лисовец и Николай Кулёмин, а победную шайбу забросил Сакари Маннинен. Гости ответили голами Алекса Гранта и Филипа Хольма.
Для «Йокерита», который является лидером Западной конференции с 24 очками, данное поражение стало третьим подряд. «Салават» находится на втором месте (24) на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Барыс» прервал трёхматчевую победную серию СКА в КХЛ.