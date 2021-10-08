«Барыс» прервал трёхматчевую победную серию СКА в КХЛ

«Барыс» из Нур-Султана одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в столице Казахстана и завершилась со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Мэтт Фрэттин, Никита Михайлис и Олле Альсинг.

Таким образом, армейцы потерпели первое поражение за четыре игры.

В другом матче новосибирская «Сибирь» одолела подольский «Витязь» (2:1).

Далее СКА в регулярном чемпионате сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Барыс» встретится с казанским «Ак Барсом».

Ранее сообщалось, что «Металлург» победил на выезде «Ак Барс» в матче КХЛ.