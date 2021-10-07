«Металлург» победил на выезде «Ак Барс» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Брендэн Лайпсик (30-я минута), Анатолий Никонцев (35-я) и Денис Зернов (60-я). У хозяев отличился Дмитрий Кагарлицкий (20-я).

Команда из Магнитогорска одержала 12-ю победу подряд.

«Металлург» (28 очков) лидирует в чемпионате. «Ак Бакс» (21) занимает четвёртую строчку в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что «Трактор» победил «Амур» в матче КХЛ.