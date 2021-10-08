В Самарской области перепрофилируют одну из больниц в ковидный госпиталь

В Самарской области одну из больниц перепрофилируют в госпиталь для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает ОТР.

Дополнительные койки разворачивают в городской больнице №10. Из корпусов пяти отделений готовы два, ещё три откроют в ближайшее время.

«Основной объём работ заключается в создании шлюзования, а именно разделения на красные и зелёные зоны, а также проведения кислородоснабжения подведением его к точкам. На нашей базе будет создано 210 кислородных мест, в том числе 16 реабилитационных коек», — заявил главврач больницы Дмитрий Лисица.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.