В Самарской области перепрофилируют одну из больниц в ковидный госпиталь

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В Самарской области одну из больниц перепрофилируют в госпиталь для пациентов с COVID-19.
В Самарской области перепрофилируют одну из больниц в ковидный госпиталь
  • AP

Об этом сообщает ОТР.

Дополнительные койки разворачивают в городской больнице №10. Из корпусов пяти отделений готовы два, ещё три откроют в ближайшее время.

«Основной объём работ заключается в создании шлюзования, а именно разделения на красные и зелёные зоны, а также проведения кислородоснабжения подведением его к точкам. На нашей базе будет создано 210 кислородных мест, в том числе 16 реабилитационных коек», — заявил главврач больницы Дмитрий Лисица.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.

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