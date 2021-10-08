Дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье передадут в центральный аппарат СК

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Уголовное дело о массовом отравлении людей алкоголем в Оренбургской области передадут в Главное следственное управление СК России. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Дело об отравлении алкоголем в Оренбуржье передадут в центральный аппарат СК
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В связи с общественным резонансом председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбуждённое по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление СК для полного и всестороннего расследования», — говорится в сообщении.

В Оренбургской области 18 человек погибли после употребления суррогатного алкоголя, ещё 19 находятся в медучреждениях региона. Как заявили в областном Минздраве, в их крови обнаружен чистый метанол, а в ряде случаев его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы. 

По данным СК, по факту происшествия возбуждено уже шесть уголовных дел. Всего в рамках расследования задержаны шесть человек.

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