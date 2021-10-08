Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели для ряда граждан в Челябинской области

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан вводится в Челябинской области с 11 октября. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Анатолия Семёнова.

«Постановляю обеспечить с 11 октября 2021 года проведение профилактических прививок против COVID-19 гражданам в возрасте старше 18 лет, выполняющим работы или оказывающим услуги населению в организациях образования всех форм собственности, в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность», — говорится в постановлении.

Кроме того, прививку от коронавируса должны поставить работники в сферах обслуживания населения: торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, соцзащиты населения, ЖКХ.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан вводят с 11 октября в Саратовской области.