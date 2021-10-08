В Саратовской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан вводится в Саратовской области с 11 октября. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача области Ольги Кожановой.

«По решению Роспотребнадзора в регионе вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, ряда категорий граждан, занятых в соцсфере, включая работников соцзащиты, а также в сфере услуг с 11 октября», — говорится в постановлении.

Роспотребнадзор постановил провести вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан в Саратовской области первым компонентом вакцины до 15 ноября, вторым — до 15 декабря.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области вводится обязательная вакцинация для работников промпредприятий.

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