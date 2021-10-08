В Нижегородской области вводится обязательная вакцинация для работников промпредприятий

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Главный государственный санитарный врач Нижегородской области Наталья Кучеренко постановила организовать вакцинацию против коронавируса не менее 80% сотрудников промышленных предприятий региона.
В Нижегородской области вводится обязательная вакцинация для работников промпредприятий
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, осуществляющих деятельность в сфере промышленности», — сказано в документе на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В документе также говорится, что доля привитых сотрудников промпредприятий и организаций, на которые ранее уже распространялось это требование, должна составлять не 60%, а 80%.

Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа решили ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан.

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