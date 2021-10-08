На Ямале ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа решили ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«На Ямале вводится обязательная вакцинация ряда категорий населения от коронавируса... Обязательному вакцинированию подлежат сотрудники медицинских организаций, сферы образования, в том числе дополнительного, учреждений физкультуры и спорта, лица, занятые в сфере обслуживания населения (сотрудники банков, почты, объектов торговли и общественного питания, гостиниц, парикмахерских, прачечных и т. д.), работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация также обязательна для государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.

Уточняется, что у работающих вахтовым методом должны быть сертификаты о вакцинации.

При этом, согласно постановлению, непривитые или не прошедшие полный курс вакцинации граждане будут отстранены от работы или переведены на дистанционный режим.

«Действие постановления не распространяется на людей, имеющих противопоказания», — подчёркивает правительство региона.

Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан ввели в Пензенской области.