Власти Петербурга допустили ужесточение ограничений для пожилых жителей из-за COVID-19

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Власти Санкт-Петербурга не исключают введения новых ограничений для пожилых жителей, если темпы вакцинации против COVID-19 среди этой категории будут низкими.
Власти Петербурга допустили ужесточение ограничений для пожилых жителей из-за COVID-19
  • Pixabay

Об этом рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Петербург в течение последних трёх недель входит в топ регионов по темпу вакцинации — на начало текущей недели этот темп составлял 221 вакцинированный на 100 тыс.», — сказал он.

При этом доля жителей в возрасте 60 лет и старше «среди всей когорты граждан составляет всего 40%», подчеркнул Лисовец.

«То есть из проживающих в городе 1,3 млн жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тыс. жителей», — цитирует его РИА Новости.

Лисовец выразил надежду на то, что жителей удастся убедить вакцинироваться.

«Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми», — заявил председатель комитета по здравоохранению.

6 октября вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что спортивные мероприятия в городе в октябре пройдут с 30%-ной заполняемостью трибун.

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