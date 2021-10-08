В кабмине рассказали о ситуации с догазификацией в регионах России

В российских регионах заключено 30 тыс. договоров на догазификацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«На текущий момент с гражданами заключено 30 тыс. договоров на догазификацию, часть из них уже исполнена», — говорится в заявлении по итогам заседания вице-премьера Александра Новака с Федеральным штабом по газификации.

Отмечается, что Новак дал поручение регионам по дальнейшему ускорению темпов заключения и исполнения договоров по подведению газа.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области более 10 тыс. человек посетили офисы социальной газификации.