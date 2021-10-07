В Подмосковье на треть выполнили план социальной газификации на 2021 год

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В Московской области по президентскому проекту «Социальная газификация» проложили свыше 250 км труб. Таким образом, годовой план в регионе выполнили на треть, рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
В Подмосковье на треть выполнили план социальной газификации на 2021 год
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Об этом пишет телеканал «360».

По словам Баранова, к концу года соответствующий показатель возрастёт до 800 км.

«Благодаря социальной газификации прирост протяжённости газораспределительной сети Подмосковья превзойдёт все прошлые годы», — заявил он.

При этом Баранов уточнил, что в регионе есть ещё ряд газовых программ, в том числе губернаторская и технологическое присоединение.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.

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