В Подмосковье на треть выполнили план социальной газификации на 2021 год
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Об этом пишет телеканал «360».
По словам Баранова, к концу года соответствующий показатель возрастёт до 800 км.
«Благодаря социальной газификации прирост протяжённости газораспределительной сети Подмосковья превзойдёт все прошлые годы», — заявил он.
При этом Баранов уточнил, что в регионе есть ещё ряд газовых программ, в том числе губернаторская и технологическое присоединение.
Ранее, как сообщало «Радио 1», в Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.