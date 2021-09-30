В Подмосковье более 10 тысяч человек посетили офисы социальной газификации

В Московской области более 10 тыс. человек посетили офисы социальной газификации.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Реализация президентского проекта набирает обороты. По темпам мы находимся в плановых значениях, что позволяет нам прогнозировать успешное завершение в установленный срок», — заявил вице-губернатор Евгений Хромушин.

В стационарных офисах социальной газификации побывали более 9 тыс. жителей, в мобильных — свыше 1,1 тыс.

Ранее сообщалось, что в Татарстане создали региональный штаб по газификации.