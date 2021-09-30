В Подмосковье более 10 тысяч человек посетили офисы социальной газификации
- ©Пресс-служба Губернатора Московской области
Об этом сообщает телеканал «360».
«Реализация президентского проекта набирает обороты. По темпам мы находимся в плановых значениях, что позволяет нам прогнозировать успешное завершение в установленный срок», — заявил вице-губернатор Евгений Хромушин.
В стационарных офисах социальной газификации побывали более 9 тыс. жителей, в мобильных — свыше 1,1 тыс.
Ранее сообщалось, что в Татарстане создали региональный штаб по газификации.