В Татарстане создали региональный штаб по газификации

В Татарстане создали региональный штаб по газификации для организации системной работы и обеспечения оперативного взаимодействия органов госвласти, местного самоуправления и ООО «Газпром трансгаз Казань».

РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовой информации. На пост председателя штаба назначили вице-премьера республики, министра промышленности и торговли Альберта Каримова. Песошин поручил штабу, в частности, разработать и утвердить план мероприятий по газификации. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустят ещё 11 мобильных офисов социальной газификации до 15 сентября.