В Татарстане создали региональный штаб по газификации
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовой информации.
На пост председателя штаба назначили вице-премьера республики, министра промышленности и торговли Альберта Каримова.
Песошин поручил штабу, в частности, разработать и утвердить план мероприятий по газификации.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустят ещё 11 мобильных офисов социальной газификации до 15 сентября.