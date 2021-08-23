В Татарстане создали региональный штаб по газификации

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В Татарстане создали региональный штаб по газификации для организации системной работы и обеспечения оперативного взаимодействия органов госвласти, местного самоуправления и ООО «Газпром трансгаз Казань».
В Татарстане создали региональный штаб по газификации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовой информации.

На пост председателя штаба назначили вице-премьера республики, министра промышленности и торговли Альберта Каримова.

Песошин поручил штабу, в частности, разработать и утвердить план мероприятий по газификации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустят ещё 11 мобильных офисов социальной газификации до 15 сентября.

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