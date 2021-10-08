Путин призвал повышать безопасность на дорогах, чтобы не терять людей, «как при войне»

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В России необходимо продолжать повышать безопасность дорожного движения, чтобы не терять на дорогах столько людей, сколько «при военных действиях», заявил российский президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Путин призвал повышать безопасность на дорогах, чтобы не терять людей, «как при войне»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает всё лучше, и дорожники. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать», — сказал Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Президент указал на необходимость развития санитарной авиации, чтобы эффективно оказывать помощь людям в первый час после аварии.

Ранее в ГИБДД заявили, что каждое третье ДТП в Подмосковье связано с наездом на пешехода.

В конце августа в Госавтоинспекции рассказали, что за январь — июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в России в три раза выросло число ДТП с участием электросамокатов.

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