Путин призвал повышать безопасность на дорогах, чтобы не терять людей, «как при войне»
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- РИА Новости
«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает всё лучше, и дорожники. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать», — сказал Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Президент указал на необходимость развития санитарной авиации, чтобы эффективно оказывать помощь людям в первый час после аварии.
Ранее в ГИБДД заявили, что каждое третье ДТП в Подмосковье связано с наездом на пешехода.
В конце августа в Госавтоинспекции рассказали, что за январь — июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в России в три раза выросло число ДТП с участием электросамокатов.