В России в три раза выросло число ДТП с участием электросамокатов
- РИА Новости
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Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что за этот срок в России произошло 180 аварий с электросамокатами, при этом погибли пять человек и 188 пострадали.
Как уточнили в МВД России, больше всего таких инцидентов происходит в Москве.
Так, за семь месяцев 2021 года в городе зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан на электросамокатах.
Почти 80% этих ДТП произошло на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.