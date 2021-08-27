В Госавтоинспекции рассказали, что за январь — июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в России в три раза выросло число ДТП с участием электросамокатов.

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что за этот срок в России произошло 180 аварий с электросамокатами, при этом погибли пять человек и 188 пострадали.

Как уточнили в МВД России, больше всего таких инцидентов происходит в Москве.

Так, за семь месяцев 2021 года в городе зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан на электросамокатах.

Почти 80% этих ДТП произошло на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.