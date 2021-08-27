В России в три раза выросло число ДТП с участием электросамокатов

Короткая ссылка
В Госавтоинспекции рассказали, что за январь — июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в России в три раза выросло число ДТП с участием электросамокатов.
В России в три раза выросло число ДТП с участием электросамокатов
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что за этот срок в России произошло 180 аварий с электросамокатами, при этом погибли пять человек и 188 пострадали.

Как уточнили в МВД России, больше всего таких инцидентов происходит в Москве.

Так, за семь месяцев 2021 года в городе зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан на электросамокатах. 

Почти 80% этих ДТП произошло на пешеходных переходах, во дворах жилых домов либо при выезде из них.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить