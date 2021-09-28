В ГИБДД заявили, что каждое третье ДТП в Подмосковье связано с наездом на пешехода

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В отделе пропаганды безопасности дородного движения управления ГИБДД по Подмосковью сообщили, что «анализ аварийности показывает, что каждое третье ДТП в Московской области связано с наездом на пешехода».
В ГИБДД заявили, что каждое третье ДТП в Подмосковье связано с наездом на пешехода
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Отмечается, что «с учётом сезонности, почти 60% наездов совершаются в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости».

«Наезд на пешехода остаётся одним из наиболее травмоопасных видов дорожных аварий. Если тяжесть последствий общей аварийности в районе 12%, то в автоавариях с участием пешеходов она возрастает до 14%», — приводит ТАСС сообщение.

В конце августа в Госавтоинспекции рассказали, что за январь — июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в России в три раза выросло число ДТП с участием электросамокатов.

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