Опрос показал, планируют ли россияне путешествовать в ноябрьские праздники
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- РИА Новости
Так, примерно каждый четвёртый опрошенный (26%) заявил, что проведёт праздники дома — за просмотром сериалов или телепередач, чтением книг. Чуть меньше респондентов (23%) сообщили, что их во время ноябрьских праздников ожидает работа.
Почти каждый пятый (19% респондентов) отправится в путешествие по России, ещё 7% планируют уехать за границу, а 15% проведут праздники на даче.
В гости к родственникам с 4 по 7 ноября отправятся 6% опрошенных. Ещё 4% россиян запланировали культурную и гастрономическую программу: они будут ходить по музеям, театрам, интересным кафе и ресторанам.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.
Ранее аналитики выяснили, что осенью большинство россиян (29%) предпочитают отдыхать на курортах Крыма.