Опрос показал, планируют ли россияне путешествовать в ноябрьские праздники

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Александра Самсоненко
Аналитики провели опрос и выяснили, какие планы у россиян на ноябрьские праздники. Исследование (есть в распоряжении RT) провёл аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».
Опрос показал, планируют ли россияне путешествовать в ноябрьские праздники
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Так, примерно каждый четвёртый опрошенный (26%) заявил, что проведёт праздники дома — за просмотром сериалов или телепередач, чтением книг. Чуть меньше респондентов (23%) сообщили, что их во время ноябрьских праздников ожидает работа.

Почти каждый пятый (19% респондентов) отправится в путешествие по России, ещё 7% планируют уехать за границу, а 15% проведут праздники на даче.

В гости к родственникам с 4 по 7 ноября отправятся 6% опрошенных. Ещё 4% россиян запланировали культурную и гастрономическую программу: они будут ходить по музеям, театрам, интересным кафе и ресторанам.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Ранее аналитики выяснили, что осенью большинство россиян (29%) предпочитают отдыхать на курортах Крыма.

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